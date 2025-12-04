«Я думаю, Путин хотел бы вернуться к более нормальной жизни». Трамп назвал «хорошей» встречу Уиткоффа и Кушнера с российским президентом

Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнер провели «достаточно хорошую встречу» с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Об этом он сказал журналистам в Белом доме, передает ABC News.

«Я не знаю, что делает Кремль. Я могу сказать вам, что у них [у Уиткоффа и Кушнера] была достаточно хорошая встреча с президентом Путиным. <…> Что выйдет из этой встречи? Я не могу вам сказать, потому что для того, чтобы танцевать танго, нужны двое», — заявил Трамп.

По его словам, у Уиткоффа и Кушнера сложилось впечатление, что Путин хотел бы закончить войну.

«Я думаю, он [Путин] хотел бы вернуться к более нормальной жизни. Он хотел бы торговать с Соединенными Штатами вместо того, чтобы терять тысячи солдат в неделю. У них сложилось очень сильное впечатление, что он хотел бы заключить сделку», — добавил президент США.

Трамп также сказал, что Украине нужно было соглашаться на сделку раньше. «Знаете, когда я был в этом офисе и говорил [Владимиру Зеленскому], что у них нет козырей… Я говорил, что у вас нет козырей. Я думаю тогда было куда лучшее время, чтобы договориться, но они решили этого не делать. Сейчас есть много всего, что можно использовать против них», — сказал Трамп.

В Белом доме сообщили, что 4 декабря Уиткофф встретится в Майами с секретарем Совета национальной безопасности Украины Рустемом Умеровым. Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 3 декабря заявил о подготовке встречи в США с участием Умерова, не уточнив дату ее проведения.

Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером проходила в Москве вечером 2 декабря. После нее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что стороны решили «не раскрывать суть состоявшихся переговоров». Он сообщил, что стороны обсудили американский план по прекращению войны, добавив, что «обсуждались конкретно территориальные проблемы, без которых мы не видим разрешения кризиса». По его словам, «пока еще компромиссного варианта [мирного урегулирования] найдено не было».

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился с формулировкой о том, что Владимир Путин отверг американский план по прекращению войны в Украине. Он заявил, что на встрече «что-то было принято, что-то было отмечено как неприемлемое и это нормальный рабочий процесс поиска компромисса».

