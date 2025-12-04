Врачу, который поставлял кетамин Мэттью Перри, дали 2,5 года тюрьмы

Суд в Лос-Анджелесе приговорил врача Сальвадора Пласенсию, обвиняемого в продаже актеру Мэттью Перри незадолго до его смерти, к двум с половиной годам тюрьмы, сообщает CNN.

Судья Шерилин Гарнетт в своем решении заявила, что Пласенсиа «использовал пагубную привычку Перри в своих корыстных целях», отметив, что врач не предоставлял кетамин, который привел непосредственно к смерти актера.

Обвинения, предъявленные врачу, предусматривали до 40 лет лишения свободы, но прокуратура запросила для него три года тюрьмы. Пласенсиа признал вину, пишет BBC News.

Прокуратура утверждала, что Плансенсиа сделал Перри инъекции кетамина у него дома и на парковке в калифорнийском городе Лонг-Бич, а также научил помощника актера Кеннета Ивамасу, как делать уколы кетамином, и продавал ему дополнительные дозы препарата. По данным следствия, с 30 сентября по 12 октября 2023 года врач продал актеру и его помощнику 20 ампул с кетамином по 100 миллиграммов каждая, а также кетаминовые таблетки и шприцы.

Паленсиа стал первым фигурантом дела о гибели актера, которому вынесли приговор. Четверо других обвиняемых по этому делу, среди которых еще один врач, помощник Перри и «королева кетамина» Джасвин Сангха, также признали себя виновными, приговор им вынесут в ближайшие месяцы.

Выступая в суде, Пласенсиа принес извинения родственникам Перри: «Я сам себя подвел. Оправданий быть не может. Вернуть назад то, что сделано, невозможно. Я это знаю. Я должен был его защитить. Простите меня»

Тело 54-летнего Мэттью Перри нашли днем 28 октября 2023 года в джакузи в его доме в Лос-Анджелесе. В отчете о вскрытии, который опубликовало Управление судебно-медицинской экспертизы Лос-Анджелеса, говорится, что причиной смерти стало острое воздействие кетамина. По версии прокуратуры, обвиняемые способствовали тому, чтобы Перри употреблял кетамин, хотя знали историю его зависимости, в том числе от наркотических веществ, и его попытках бороться с этим.

