В России заблокировали Snapchat

Роскомнадзор объявил, что заблокировал в России мобильное приложение Snapchat. Этот сервис позволяет отправлять фото и видео, которые исчезают после просмотра или через 24 часа.

РКН объяснил блокировку тем, что сервис, по данным правоохранительных органов, «используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей, совершения мошеннических и иных преступлений против наших граждан».

В ведомстве добавили, что приняли меры по блокировке сервиса 10 октября.

За последние два дня Роскомнадзор также объявлял о блокировке в России игровой платформы Roblox и приложение для видеозвонков Facetime от компании Apple.

Читайте также

Блокировка Roblox затронула миллионы российских геймеров. Но у сервиса действительно есть (серьезные) проблемы с модерацией А что ваши дети думают о запрете Roblox? Расскажите нам

Читайте также

Блокировка Roblox затронула миллионы российских геймеров. Но у сервиса действительно есть (серьезные) проблемы с модерацией А что ваши дети думают о запрете Roblox? Расскажите нам