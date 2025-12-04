В России заблокировали Snapchat
Источник: Роскомнадзор
Роскомнадзор объявил, что заблокировал в России мобильное приложение Snapchat. Этот сервис позволяет отправлять фото и видео, которые исчезают после просмотра или через 24 часа.
РКН объяснил блокировку тем, что сервис, по данным правоохранительных органов, «используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей, совершения мошеннических и иных преступлений против наших граждан».
В ведомстве добавили, что приняли меры по блокировке сервиса 10 октября.
За последние два дня Роскомнадзор также объявлял о блокировке в России игровой платформы Roblox и приложение для видеозвонков Facetime от компании Apple.