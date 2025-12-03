Роскомнадзор заблокировал игровую платформу Roblox за распространение материалов «экстремистской» направленности и «пропаганды ЛГБТ», сообщает «Интрерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Роскомнадзоре заявили, что «дети в игре подвергаются сексуальным домогательствам, у них выманивают интимные фото, склоняют к развратным действиям и насилию — ведь Roblox популярен у педофилов, которые знакомятся с несовершеннолетними прямо в чатах игры, а затем переходят в реальную жизнь».

«Такие действия совершаются в том числе в так называемых комнатах и локациях игры, где пользователи могут стать исполнителями террористических акций, напасть на школу, а также участвовать в азартных играх», — заявил РКН.

Ранее пользователи жаловались на то, что Roblox недоступен в России.

Что это за игра?

Roblox — популярная у детей платформа, где можно создавать свои игры (или выбрать из 40 миллионов чужих) Рассказываем об успехе «второго майнкрафта», который озадачит взрослого пользователя

Что это за игра?

Roblox — популярная у детей платформа, где можно создавать свои игры (или выбрать из 40 миллионов чужих) Рассказываем об успехе «второго майнкрафта», который озадачит взрослого пользователя