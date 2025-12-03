Российские пользователи пожаловались на сбой в работе Roblox. Недавно Роскомнадзор нашел на платформе «неподобающий контент» для детей

В работе игровой онлайн-платформы произошел сбой, сообщают пользователи из России.

По данным Downdetector, за сутки поступили как минимум 6079 жалоб о недоступности сайта и приложения Roblox — в общей сложности сбой в работе сервиса заметили до 295 тысяч человек. Основные жалобы поступают из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Рязани, Саратова, Сочи, Иркутска, Красноярска, Кемерово, Омска, Хабаровска, Якутска.

На сайте Сбой.рф за 3 декабря зафиксированы 1187 жалоб на работу Roblox.

29 ноября Роскомнадзор заявил, что обнаружил на Roblox «неподобающий контент, который может негативно повлиять на духовно-нравственное развитие детей». «В игровом пространстве создаются условия и предпосылки для совершения противоправных действий», — заявляла пресс-служба ведомства.

Информацию о нынешнем сбое в работе Roblox в РКН пока не комментировали.

