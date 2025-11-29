Роскомнадзор нашел на Roblox «неподобающий контент» для детей

На игровой онлайн-платформе Roblox в большом количестве присутствует «неподобающий контент, который может негативно повлиять на духовно-нравственное развитие детей», заявил Роскомнадзор.

Как утверждает ведомство, внутренняя система модерации Roblox не способна «обеспечить стопроцентную безопасность появляющихся на платформе материалов».

«В игровом пространстве создаются условия и предпосылки для совершения противоправных действий», — отмечает пресс-служба надзорного органа.

Роскомнадзор регулярно мониторит контент Roblox и направляет жалобы администрации сервиса. По данным РКН, в июле по просьбе российских чиновников из Roblox удалили «три материала, в которых присутствуют ЛГБТ-персонажи и атрибутика ЛГБТ-сообщества».

Платформа Roblox, созданная в 2006 году в США, позволяет создавать собственные игры или играть в чужие. Площадка особенно популярна среди детей и подростков. Ежедневная активная аудитория Roblox составляет более 150 миллионов пользователей по всему миру.

