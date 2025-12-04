В России заблокировали FaceTime

Роскомнадзор ввел «ограничительные меры» в отношении FaceTime — приложения для видеозвонков от компании Apple. Об этом в пресс-службе РКН сообщили «Газете.ру».

В ведомстве заявили, что FaceTime, по данным российских правоохранительных органов, используется «для организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей, совершения мошеннических и иных преступлений против наших».

«В связи с этим Роскомнадзор вводит ограничительные меры в отношении FaceTime», — заявили в Роскомнадзоре.

Когда именно РКН начал блокировать сервис, не уточняется.

Пользователи из России начали жаловаться на проблемы с работой FaceTime в середине октября 2025 года.

В начале сентября глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов утверждал, что FaceTime начали использовать мошенники. «В последнее время специалисты по кибербезопасности и сами пользователи отмечают: мошенники освоили новый инструмент — звонки через FaceTime. Если раньше большинство подобных атак шло через мессенджеры или обычные телефонные вызовы с подменой номеров, то теперь злоумышленники активно используют встроенный сервис видеосвязи от Apple», — говорил он.

В августе 2025 года Роскомнадзор объявил о блокировке звонков в WhatsApp и Telegram. Такое решение служба объяснила тем, что эти мессенджеры «стали основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан». Вскоре одним из самых скачиваемых приложений у российских пользователей стал сервис для звонков и видеовстреч Google Meet. С конца августа он начал работать в России с перебоями.

