Физика из Подмосковья Артема Хорошилова приговорили к 21 году по делу о госизмене, атаке на серверы «Почты России» и подготовке диверсии

Московский областной суд приговорил 34-летнего физика Артема Хорошилова к 21 году лишения свободы по делу о госизмене, атаке на критическую инфраструктуру и подготовке диверсии, сообщает «Медиазона».

Первые пять лет срока Хорошилов проведет в тюрьме, а затем — в колонии строгого режима. Ему также назначили штраф в 700 тысяч рублей и ограничение свободы на два года.

Прокуратура запрашивала для физика 25 лет колонии.

О задержании и аресте Хорошилова стало известно в начале февраля 2024 года. Его обвинили в DDoS-атаке на серверы «Почты России». Хорошилов в суде заявил, что скачивал и запускал вредоносную программу, но назвал недоказанным свое участие в конкретной атаке на серверы организации.

В госизмене Хорошилова обвинили за то, что он, по версии ФСБ, переводил деньги и криптовалюту в украинские фонды, которые в том числе помогают ВСУ. В общей сложности он перевел 700 тысяч рублей. Как отмечает «Медиазона», эту часть обвинений Хорошилов признал полностью.

Обвинение в подготовке диверсии связано с тем, что в квартире Хорошилова нашли пищевую фольгу, селитру трех разных видов и средство для розжига камина, а также фотографию железнодорожных путей около воинской части. Хорошилов рассказывал, что купил селитру для рассады, и отмечал, что изъятых у него компонентов недостаточно, чтобы собрать бомбу. Он также объяснил найденную у него переписку о подготовке взрыва «эмоциональной разрядкой». По его словам, он пообещал устроить диверсию, чтобы ему помогли выехать из страны.

В последнем слове он заявил, что в Украине живут его родственники, поэтому начало войны стало для него личной трагедией. Он попросил судить его только за то, что он «действительно сделал», а не за то, что «я мог бы сделать согласно избирательной трактовке доказательств, предположениям и домыслам стороны обвинения».

