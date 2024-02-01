В Москве арестовали математика по обвинению в хакерских атаках на критическую инфраструктуру РФ

Сотрудники ФСБ задержали хакера Артема Хорошилова, который подозревается в DDoS-атаках на объекты критической информационной инфраструктуры РФ, сообщает ТАСС. Обвиняемый содержится в московском СИЗО «Лефортово».

По данным пресс-службы московских судов общей юрисдикции, Лефортовский суд продлил срок ареста Хорошилову Артему Леонидовичу на три месяца, до 12 мая 2024 года.

Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 274 УК (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации). Другие подробности уголовного дела не раскрываются.

ТАСС называет Хорошилова математиком. Источник агентства в правоохранительных органах утверждает, что Хорошилов уже признал свою вину и заявил о готовности сотрудничать со следствием.

В открытых источниках есть сведения о выпускнике Московского физико-технического институте Хорошилове Артеме Леонидовиче. В 2019 году он защитил диссертацию на степень кандидата физико-математических наук в Институте общей физики Российской академии наук.