«Подсудимый имеет высшее образование и ученую степень. Это усугубляет его вину» Физику из Подмосковья Артему Хорошилову запросили 25 лет по делу о «госизмене» из-за донатов украинским фондам

Гособвинение в Московском областном суде попросило назначить 34-летнему физику из подмосковного Ногинска Артему Хорошилову 25 лет лишения свободы по делу о «госизмене», атаке на критическую инфраструктуру и подготовке диверсии. Первые пять лет Хорошилов должен будет провести в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.

Артем Хорошилов

О задержании и аресте Хорошилова стало известно в начале февраля 2024 года. Тогда сообщалось, что Лефортовский районный суд Москвы продлил арест Артему Хорошилову, который обвиняется в неправомерном воздействии на критическую информационную структуру РФ (часть 4 статьи 274 УК РФ). В августе того же года ФСБ сообщила, что против Хорошилова возбудили дело о «госизмене» (статья 275 УК РФ). Согласно картотеке московских судов, ученый был арестован еще в середине декабря 2023 года. Из видео ФСБ следует, что задержан он был зимой.

Как пишет T-Invariant, Хорошилов вырос в Подмосковье, в 2008 году поступил в Московский физико-технический институт (МФТИ), там же в 2014 году закончил магистратуру. Сокурсники описывают его как «обычного парня, немного замкнутого, учился средне, но и учеба была очень сложная». По словам друзей и коллег, у Хорошилова есть близкие родственники в Украине и родители «родом оттуда». Он не был замечен в каких-либо активных общественных, политических или радикальных действиях и заявлениях, говорили его знакомые. После МФТИ Хорошилов начал работать в Институте общей физики им. А.М. Прохорова (ИОФ РАН) в отделе низких температур и криогенной техники, а также занимался репетиторством по математике и физике. По данным T-Invariant, еще в конце января 2023 года в квартире у Хорошилова провели обыск, в ходе которого изъяли селитру. Самого ученого четверо суток продержали под арестом, вменив правонарушение за нецензурную брань. После этого его отпустили, он находился на свободе до декабря.

Поводом для дела о «госизмене» стало то, что Хорошилов, по версии ФСБ, «на постоянной основе переводил личные денежные средства и криптовалюту на счета зарегистрированных на Украине фондов для приобретения ВСУ вооружения». Обвинение утверждает, что физик отправил почти 700 тысяч рублей с банковского счета и в криптовалюте украинскому фонду «Вернись живым» и другим организациям, пишет «Медиазона». Следствие трактовало это как «госизмену». Хорошилов рассказал, что весной 2022 года решил материально помочь своим родственникам в Киевской области и другим мирным жителям. Он не смог найти только гуманитарные организации, поэтому «на фоне эмоционального шока» отправил деньги и тем, кто помогал ВСУ.

Читайте также

Путин очень любит рассказывать о гиперзвуковом оружии, которое «не имеет аналогов в мире». При этом в России сажают ученых, которые ведут исследования в этом направлении Они не строят ракеты, а занимаются фундаментальной наукой

Читайте также

Путин очень любит рассказывать о гиперзвуковом оружии, которое «не имеет аналогов в мире». При этом в России сажают ученых, которые ведут исследования в этом направлении Они не строят ракеты, а занимаются фундаментальной наукой

Вторая часть обвинения связана с DDoS-атакой на серверы «Почты России» в начале августе 2022 года. Согласно материалам дела, на которые ссылается T-Invariant, в атаке участвовали 500 IP-адресов и один из них относился к компьютеру Хорошилова. По версии обвинения, Хорошилов присоединился к телеграм-каналу «It Army of Ukraine» и получил там необходимые указания, а на его компьютере нашли программу для DDoS-атак с адресами серверов «Почты России». Ученый признал скачивание и запуск программы для DDoS-атак, но утверждал, что только проверял ее работоспособность. Он отрицает, что общался с администраторами телеграм-канала, а в указанные обвинением даты DDoS-атаки (3-4 августа 2022 года) не запускал программу.

Представитель центра мониторинга «Почты России» Станислав Ильичев в суде говорил, что DDoS-атаку удалось погасить, а попавшие под нее объекты не являются критическими. «Почте» пришлось приостановить оказание услуг, но никакого материального ущерба компания не получила. Ущерб от атаки он назвал репутационным.

Третья часть обвинения (подготовка диверсии) связана с тем, что в квартире Хорошилова нашли пищевую фольгу, селитру трех разных видов и средство для розжига камина, а также фотографию железнодорожных путей около воинской части. Хорошилов рассказывал, что купил селитру для рассады, и отмечал, что изъятых у него компонентов недостаточно, чтобы собрать бомбу. На суде допросили химика Андрея Казакова, привлеченного стороной обвинения. Он заявил, что с помощью найденных компонентов можно устроить взрыв, отметив, что для взрывного устройства «нужно сделать оболочку». При этом он сказал, что найденные у Хорошилова средства активно используют люди в быту. Казакова допрашивали как специалиста по взрывчатым веществам, хотя его профиль — редкоземельные элементы.

Хорошилов подтвердил, что сфотографировал участок железной дороги в Ногинске. Он отметил, что ж/д ветка находится недалеко от его дома, там расположен лес, а из-за малой загруженности этот участок часто используют для прогулок местные жители. «Во время прогулки по улице 1 мая 2022 года я сфотографировал расположенное возле участка этой железной дороги неизвестное мне устройство, чтобы в дальнейшем выяснить в интернете его назначение. Более я к этим фотографиям не возвращался», — рассказывал он. Ученый также говорил, что не знал, что этот участок железной дороги использует воинская часть, расположенная в 20 километрах от его дома.

T-Invariant отмечает, что в своей обвинительной речи прокурор Мадина Долгиева заявила, что вину Хорошилова усугубляет его «высокий интеллектуальный потенциал». «Подсудимый Хорошилов имеет высшее образование, ученую степень, положительные характеристики [в МФТИ и ИОФ РАН]. Однако именно эти обстоятельства усугубляют его вину. Он, обладая высоким интеллектуальным потенциалом, сознательно и целенаправленно направил свои знания и навыки на продажу безопасности собственной страны, действуя не по незнанию, а исходя из глубоких и устойчивых антигосударственных убеждений», — заявила прокурор.

Читайте также

Программиста, работавшего в «Яндексе», приговорили к 15 годам по делу о «госизмене». Он отправил донат в 500 долларов украинскому фонду «Вернись живым» «Медиазона» рассказывает о его деле

Читайте также

Программиста, работавшего в «Яндексе», приговорили к 15 годам по делу о «госизмене». Он отправил донат в 500 долларов украинскому фонду «Вернись живым» «Медиазона» рассказывает о его деле