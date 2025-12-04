CNN: в Пентагоне заявили, что министр обороны Пит Хегсет мог подвергнуть опасности американских военных, опубликовав информацию об ударах по хуситам в чате в Signal

Министр обороны США Пит Хегсет мог подвергнуть опасности американских военных, публикуя информацию об американских ударах по позициям хуситов в Йемене в групповом чате в мессенджере Signal. К такому выводу пришел офис генерального инспектора Пентагона (наблюдательный орган ведомства) по итогам расследования, сообщают CNN и ABC News со ссылкой на источники, которые ознакомились с отчетом.

Информация, которую распространил Хегсет, имела статус засекреченной. В отчете говорится, что министр, хоть и имел полномочия рассекречивать информацию, не должен был использовать Signal. По мнению инспектора, высокопоставленные чиновники Минобороны США должны быть лучше подготовлены по этим вопросам.

Сообщения, отправленные Хегсетом, содержали конкретную информацию о запланированных военных ударах. Они были настолько подробными, что в одном из них говорилось: «Вот именно сейчас точно упадут первые бомбы». Как отмечает CNN, остается неясным, рассекретил ли министр эту информацию должным образом, прежде чем поделиться ею с другими высокопоставленными чиновниками и репортером Джеффри Голдбергом из Atlantic, который также был в этом чате.

В отчете также говорится, что помимо чата с чиновниками и Голдбергом, Хегсет делился аналогичными подробностями об американских ударах с другими людьми, у которых не было разрешенного доступа к такой информации. CNN напоминает, что Хегсет публиковал эти данные в том числе в чате, в котором состояли его жена, брат и личный адвокат.

По словам источников CNN, Хегсет отказался от разговора с генеральным инспектором и представил свою версию событий в письменном виде. В своем заявлении министр настаивал, что информация, которой он поделился в чате, не была конфиденциальной и что в случае раскрытия она не подвергнет риску военных.

Официальный представитель Пентагона Шон Парнеел заявил, что отчет инспектора «полностью оправдывает Хегсета и доказывает то, что мы знали с самого начала — никакой секретной информации не разглашалось». «Вопрос решен, дело закрыто», — заявил Парнелл в комментарии CNN.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что отчет подтверждает — «утечки секретной информации не было». Она добавила, что президент США Дональд Трамп «поддерживает министра Хегсета».

В конце марта 2025 годам главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг рассказал, что его добавили в групповой чат в Signal, в котором чиновники Белого дома обсуждали нанесение ударов по позициям йеменских хуситов. По его словам, в чате состояли 18 человек, в том числе Пит Хегсет, госсекретарь США Марко Рубио и советник президента по нацбезопасности Майк Уолц. Позже The New York Times сообщила, что Хегсет отправлял подробную информацию об ударах по позициям хуситов в Йемене в групповой чат в мессенджере Signal, в котором состояли его жена, брат и адвокат. По информации газеты, информация, которой поделился Хегсет, включала расписание полетов самолетов F/A-18, наносивших удар по хуситам.

