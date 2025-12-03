США считают, что провели с Россией «обстоятельные и продуктивные» переговоры о завершении войны с Украиной

Посланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер сообщили Дональду Трампу и представителям Украины об итогах встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая прошла в Москве 2 декабря, сообщает Reuters, ссылаясь на представителя Белого дома.

«Соединенные Штаты и Россия участвовали в обстоятельной и продуктивной встрече. Специальный посланник Уиткофф и господин Кушнер проинформировали об этом президента и украинскую сторону», — сказал представитель Белого дома.

Глава МИД Украины Андрей Сибига, в свою очередь, сообщил «Суспільне», что Уиткофф после переговоров в Москве разговаривал с главой украинской переговорной группы Рустемом Умеровым. По словам Сибиги, поскольку это был разговор по телефону, «из соображений безопасности, трудно представить, чтобы обсуждались детали этой встречи», поскольку это «чувствительный процесс».

По оценке США, сказал украинский министр, переговоры в Москве имели «положительное значение» для дальнейшего мирного процесса. Уиткофф пригласил украинскую делегацию в США, чтобы в ближайшее время продолжить переговоры.

Переговоры России и США прошли в Кремле вечером 2 декабря, они продолжались около пяти часов. С российской стороны в них участвовали президент Владимир Путин, его помощник Юрий Ушаков и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев. США представляли Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

После переговоров Ушаков заявил, что стороны не нашли компромиссный вариант мирного урегулирования: «Некоторые американские наработки выглядят более-менее приемлемыми, но их нужно обсуждать. Некоторые формулировки, которые нам были предложены, нам не подходят».

