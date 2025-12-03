Администрация Трампа приостановила рассмотрение иммиграционных заявлений от граждан 19 стран, которые Белый дом считает представляющими угрозу национальной безопасности, следует из меморандума Службы гражданства и иммиграции США.

В списке этих стран — Афганистан, Мьянма, Чад, Республика Конго, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Гаити, Иран, Ливия, Сомали, Судан, Йемен, Бурунди, Куба, Лаос, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистан и Венесуэла.

Приостановка касается всех, кто родился в одной из этих 19 стран или является ее гражданином. Такие заявители должны «пройти тщательную процедуру повторной проверки, включая потенциальное собеседование и, при необходимости, повторное собеседование, чтобы полностью оценить все угрозы национальной безопасности», — говорится в меморандуме.

Кроме того, приостановлено рассмотрение всех заявлений о предоставлении убежища и о прекращении депортации (форма I-589) независимо от гражданства иностранца — до «завершения всесторонней проверки».

Меморандум также предписывает сотрудникам Службы гражданства и иммиграции США провести «всестороннюю повторную проверку» уже одобренных заявлений на иммиграционные льготы — к ним относятся заявление о предоставлении статуса постоянного жителя, заявление на замену грин-карты, заявление на получение документов, связанных с поездками и другие запросы.

26 ноября у Белого дома была открыта стрельба, в результате которой пострадали двое военнослужащих Национальной гвардии США. Одна из них позже умерла в больнице, другой все еще находится в тяжелом состоянии. Вскоре стало известно, что стрелявший (он также был госпитализирован) — выходец из Афганистана, который приехал в США в 2021 году, после краха правительства в Кабуле, когда американцы эвакуировали людей из-за захвата города талибами.

После этого глава Службы гражданства и иммиграции США Джозеф Эдлоу сообщил, что Трамп поручил ему провести «полномасштабную и тщательную перепроверку каждой грин-карты каждого иностранца из каждой страны, вызывающей обеспокоенность». Он сослался на июньский указ Трампа, который разделил страны на несколько категорий по признаку угрозы национальной безопасности и борьбы с терроризмом. В самой «опасной» были 12 стран, включая Афганистан, Иран, Ливию, Йемен и другие. В следующей (с частичным ограничением въезда) — еще семь стран, в числе которых Того, Туркменистан и Венесуэла. Сам Трамп заявил, что «навсегда приостановит» миграцию из «всех стран третьего мира», чтобы позволить системе США полностью восстановиться.