Трамп заявил, что стрельбу у Белого дома устроил выходец из Афганистана. Иммиграционные власти приостановили обработку всех запросов от афганцев

После стрельбы рядом с Белым домом в Вашингтоне, в результате которой пострадали двое военнослужащих Национальной гвардии США, стало известно, что стрелявший прибыл в Америку из Афганистана.

Дональд Трамп назвал стрелявшего «животным» и заявил, что тот «заплатит очень высокую цену». Позже он выступил с обращением к американцам, в котором заявил, что нападение было «актом ненависти и актом террора». По словам Трампа, стрелявший прибыл в США из Афганистана в 2021 году. Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм уточнила, что стрелявший приехал в сентябре 2021 года — после краха правительства в Кабуле, когда США эвакуировали людей из-за захвата города талибами.

«Теперь мы должны пересмотреть [политику в отношении] абсолютно каждого иностранца, который въехал в нашу страну из Афганистана при Байдене, и мы должны принять все необходимые меры, чтобы обеспечить высылку любого иностранца из любой страны, который не должен находиться здесь или не приносит стране никакой пользы», — сказал Трамп.

Министерство внутренней безопасности США идентифицировало подозреваемого в стрельбе как 29-летнего Рахмануллу Лаканвала, пишут CNN, ABC News и другие медиа со ссылкой на источники. По их данным, тот подал ходатайство о предоставлении убежища в 2024 году, и администрация Трампа удовлетворила его в апреле 2025 года.

Служба гражданства и иммиграции США объявила о приостановке на неопределенный срок обработки всех запросов, касающихся граждан Афганистана — «в ожидании дальнейшей проверки протоколов безопасности и данных». «Защита и безопасность нашей страны и американского народа остаются нашей единственной задачей и миссией», — говорится в заявлении.

Администрация Трампа обратилась в федеральный апелляционный суд и попросила отсрочить постановление о выводе Нацгвардии из Вашингтона, которое было вынесено на прошлой неделе. Тогда суд постановил, что размещение Трампом Нацгвардии в Вашингтоне было незаконным, но администрации президента дали время на обжалование этого решения.

Пострадавшие нацгвардейцы находятся в тяжелом состоянии (вначале сообщалось, что оба умерли). По информации источников ABC News, это женщина и мужчина, обоих доставили в местные больницы. Стрелявший, как заявил в своем обращении Трамп, также тяжело ранен. Мотивы его нападения неизвестны.