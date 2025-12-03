Обвинение запросило год колонии Борису Акунину по «иноагентскому» делу. Летом писателю уже назначили заочно 14 лет

Прокурор попросил назначить один год колонии заочно писателю Борису Акунину (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) по уголовному делу о неисполнении обязанностей «иноагента» (часть 2 статьи 330.1 УК). Об этом сообщает «Медиазоны» из мирового участка № 371 Таганского района Москвы, где рассматривается дело.

По совокупности с предыдущим заочным приговором писателю гособвинение требует приговорить Акунина к 15 годам лишения свободы. Первые четыре года заключения он должен провести в тюрьме, остаток срока — в колонии строгого режима.

Также обвинение запрашивает для писателя штраф в размере 400 тысяч рублей и запрет на публикации в интернете в течение четырех лет.

Новое уголовное дело, возбужденное против Акунина в 2025 году, поступило в суд 1 декабря. В нем 76 эпизодов — по версии следствия, столько постов опубликовал писатель в телеграме с февраля 2023-го по август 2025 года без плашки с указанием «иноагентского» статуса.

В июле 2025 года российский суд заочно приговорил Бориса Акунина к 14 годам колонии строгого режима, объявив писателя виновным в содействии «террористической» деятельности, «оправдании терроризма» и уклонении от исполнения обязанностей «иноагента». Акунин заявил, что не признает этот суд. Дело по «террористическим» статьям возбудили в 2023 году после того, как Акунин в ходе разговора с прокремлевскими пранкерами Вованом и Лексусом выразил поддержку Украине.

«Тезис „плохой русский — хороший русский" нанес огромный вред» Борис Акунин в интервью Елизавете Осетинской — о преступлениях путинского режима и ошибках украинских политиков (и западных тоже)

