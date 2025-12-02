В Москве началась встреча Путина с Уиткоффом (посланником Трампа) и Кушнером (зятем Трампа)

В Москве началась встреча президента РФ Владимира Путина с представителями США, посвященная мирному урегулированию российско-украинской войны.

США на переговорах представляют спецпосланник Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что у встречи не будет временных рамок и она будет продолжаться «сколько потребуется».

В ходе встречи Уиткофф и Кушнер представят Путину параметры обновленного мирного плана с учетом позиции Киева. Представители США и Украины обсуждали его детали во Флориде в воскресенье, 30 ноября.

По информации Axios, после переговоров в Москве Уиткофф и Кушнер вылетят «в одну из стран Европы», где встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским.

