ChatGPT перестал работать в разных странах мира

Чат-бот ChatGPT и другие сервисы компании OpenAI не работают у пользователей из разных стран, следует из данных Downdetector.com.

Чаще всего пользователи сообщают о проблемах с доступом к сайту ChatGPT и его приложению, некоторые не могут залогиниться.

На странице статуса работы служб OpenAI сообщается, что «пользователи сталкиваются с повышенным уровнем ошибок». Компания работает над тем, чтобы устранить ошибки.

По данным OpenAI на сентябрь 2025 года, около 700 миллионов человек по всему миру (10% взрослого населения планеты) каждую неделю используют ChatGPT.

