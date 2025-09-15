Около 700 миллионов человек по всему миру (10% взрослого населения планеты) еженедельно используют ChatGPT, говорится в новом исследовании пользовательских предпочтений, проведенном создателем чат-бота, компанией OpenAI.

Основной вывод исследования — люди стали гораздо чаще использовать ChatGPT для решения личных, а не рабочих задач: только 27% запросов связаны с работой. Годом ранее этот показатель составлял 47%.

Чаще всего пользователи просят у ChatGPT практических советов (как сделать что-либо), ищут с помощью бота информацию или создают и редактируют тексты. На эти три темы приходится до 80% всех диалогов.

В почти половине (49%) диалогов пользователи хотят получить от ChatGPT информацию или совет, в 40% просят выполнить конкретную задачу (написать текст, программный код и т. п.). В 11% случаев люди делятся с чатом своим мнением или чувствами, без запроса конкретной информации.

Первая публичная версия ChatGPT была представлена в конце 2022 года. В начале августа 2025 года OpenAI представила модель нового поколения — ChatGPT 5.

