Скрипачку Асю Соршневу, игравшую в оркестрах Башмета и Курентзиса, приговорили к условному сроку по делу о донатах ФБК

Суд назначил три года условно скрипачке по уголовному делу о финансировании «экстремистской» организации (часть 1 статьи 282.3 УК), сообщает «Медиазона».

Подсудимая признала вину в семи переводах Фонду борьбы с коррупцией на общую сумму 3500 рублей, совершенных в период с августа 2021-го по февраль 2022 года. Обвинение запрашивало для Соршневой условный срок.

Об уголовном преследовании Соршневой стало известно в августе 2025 года. На время расследования скрипачку отправили под домашний арест. Тогда же суд Владимира оштрафовал Соршневу на 30 тысяч рублей за антивоенный пост, опубликованный в инстаграме 24 февраля 2022 года.

По данным «Медиазоны» на октябрь 2025 года, в России возбудили уже не менее 114 уголовных дел, связанных с пожертвованиями Фонду борьбы с коррупцией. Более 80% приговоров по этим делам не связаны с лишением свободы. Чаще всего суды назначают обвиняемым штрафы. Также известно о 14 реальных сроках по делах о донатах ФБК, из них три приговора вынесены заочно.

