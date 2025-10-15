«Медиазона»: в России возбудили уже более 100 уголовных дел о донатах ФБК

Не менее 114 уголовных дел, связанных с пожертвованиями Фонду борьбы с коррупцией, возбудили в России с тех пор, как летом 2021 года организацию объявили «экстремистской», подсчитала «Медиазона».

По состоянию на октябрь 2025 года известно о фактах преследования за донаты ФБК в 49 регионах России от Калининградской до Магаданской областей. Больше всего уголовных дел возбуждено в Москве — 17 случаев. Следом идут Краснодарский край (11 дел), Свердловская (семь дел) и Калининградская (шесть дел) области.

Из 114 дел 88 уже поступили в суды. По обвинению в «финансировании экстремизма» (часть 1 статьи 282.3 УК, предполагает до восьми лет заключения), касающегося донатов ФБК, к настоящему времени вынесены 79 приговоров.

Более 80% приговоров не связаны с лишением свободы. В 56 случаях обвиняемым назначили штрафы, в восьми — условные сроки, еще в одном — принудительные работы.

К реальным срокам приговорены 14 человек, из них трое заочно. Девять реальных сроков вынесены судами в Москвы.

