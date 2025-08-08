Скрипачку Асю Соршневу (она играла в оркестрах Башмета и Курентзиса) отправили под домашний арест по делу о донатах ФБК

Скрипачку Асю Соршневу — лауреата международных конкурсов и участницу международных фестивалей — отправили под домашний арест по делу о финансировании «экстремистской» организации, сообщило владимирское издание «Чеснок».

По неподтвержденной информации, поводом для преследования Соршневой стали донаты Фонду борьбы с коррупцией, говорится в публикации «Чеснока».

Дело на Соршневу завели во Владимирской области. Местные МВД и ФСБ сообщили 6 августа, что дело о финансировании «экстремистской» организации расследуется в отношении 42-летней жительницы Москвы. Имя подозреваемой и название «экстремистской» организации они не уточнили.

По версии полиции, подозреваемая в период с августа 2021-го по февраль 2022-го сделала семь переводов на заграничные счета организации, которая признана в России «экстремистской».

В МВД заявили, что фигурантка дела знала, что «деньги идут на обеспечение деятельности запрещенной организации», и признала вину. Суд отправил ее под домашний арест. Где она находится сейчас — в Москве или во Владимирской области, не уточняется.

Как утверждается, силовики узнали о переводах в июле 2025 года в «результате оперативных мероприятий», которые проводили сотрудник Центра «Э» по Владимирской области и региональное УФСБ. О чем идет речь, неясно.

Соршнева не комментировала информацию о деле в своих соцсетях. В инстаграме и телеграме скрипачка последний раз публиковала посты 23 июня — после завершения тура с группой CocoRosie.

Ася Соршнева — выпускница Московской музыкальной школы имени Гнесиных и Московской консерватории имени Чайковского, лауреат международных конкурсов, в том числе камерной музыки имени Брамса в Австрии (II премия) и в Чесапике (Гран-при). Она участвовала в международных музыкальных фестивалях, а также занимает должность художественного руководителя музыкального фестиваля LegeArtis в Лех-ам-Арльберге (Австрия)

Соршнева сотрудничала с российскими и зарубежными оркестрами — в том числе с «Новой Россией» под руководством Юрия Башмета, Kremerata Baltica под руководством Гидона Кремера, musicAeterna под руководством Теодора Курентзиса, Госоркестром России имени Светланова и Венским камерным оркестром. Она играет в группе «Пахом вам перезвонит» Сергея Пахомова, выступала с музыкантом Васей Обломовым и группой CocoRosie, а также участвовала в театральных проектах режиссеров Роберта Уилсона, Константина Райкина и Дмитрия Чернякова.