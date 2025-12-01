Депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что WhatsApp блокируют из-за «утечки дипломатических переговоров»

Одной из причин блокировки мессенджера WhatsApp в России стала «утечка дипломатических переговоров», утверждает депутат Госдумы, замглавы комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

«По моей информации, дополнительным (но важным) триггером для ускорения крайних мер в отношении WhatsApp стал недавний факт утечки дипломатических переговоров. Был сделан вывод: владельцы мессенджера не только закрывают глаза на его использование в противоправных целях, но и сами в этом активно участвуют», — написал парламентарий в своем телеграм-канале.

25 ноября агентство Bloomberg опубликовало расшифровки двух телефонных разговоров помощника президента РФ Юрия Ушакова — со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и со спецпредставителем Владимира Путина Кириллом Дмитриевым. Откуда были получены записи и какой канал связи использовался в этих разговорах — неизвестно.

Сам Ушаков намекнул, что утечка могла произойти из-за использования мессенджера WhatsApp. «Да, происходят контакты по закрытой связи, когда утечек практически не бывает, если какая-то сторона специально их не допустит. А бывают некоторые разговоры по WhatsApp, которые, в общем-то, кто-то каким-то образом может, видимо, послушать. Здесь вряд ли можно предположить, что от участников разговора могла исходить такая утечка», — сказал он 26 ноября в беседе с «Коммерсантом».

28 ноября Роскомнадзор объявил, что продолжает последовательно вводить ограничительные меры в отношении WhatsApp, поскольку мессенджер нарушает российское законодательство. Пресс-служба РКН утверждала, что мессенджер используют для организации терактов и вербовки террористов, а также мошеннических и иных преступлений против россиян.

С августа 2025 года Роскомнадзор блокирует звонки в WhatsApp и Telegram.

Телефонные беседы между представителями Путина и Трампа: что нового мы узнали из них о мирных переговорах — и какие еще остаются вопросы? Кому выгодно было организовать утечку? И получается, что Кремль опять всех переиграл?

