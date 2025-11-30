В ЮАР арестовали пятерых человек по делу о вербовке граждан страны в российскую армию

В Южно-Африканской республике арестованы пять человек, которых подозревают в причастности к вербовке граждан страны в российскую армию, сообщается в аккаунте спецподразделения полиции Hawks в соцсетях.

Аресты произвело Управление по расследованию особо важных преступлений после получения информации от полиции международного аэропорта имени О.Р. Тамбо в Йоханнесбурге. 29 ноября в аэропорту у выхода на посадку задержали четверых подозреваемых, направлявшихся в Россию через ОАЭ. Предварительное расследование показало, что их поездке в Россию предположительно содействовала гражданка ЮАР, ее имя не называется.

Позже был задержан еще один человек, связанный с этими четырьмя задержанными и с другим фигурантом дела, который ранее покинул ЮАР и направился в Россию.

Задержанных подозревают в нарушении Закона о регулировании иностранной военной помощи 1998 года, по которому гражданам страны запрещается оказывать военную помощь другим государствам или участвовать в боевых действиях в иностранных армиях без разрешения властей. Все пятеро предстанут перед судом в понедельник, 1 декабря.

В начале ноября власти ЮАР начали расследование из-за вербовки граждан страны в российскую армию. Bloomberg писал, что к вербовке причастна дочь бывшего президента ЮАР Джейкоба Зумы и депутат парламента страны Дудузила Зума-Самбудла. По данным агентства, она завербовала около 20 мужчин, которые в июле отправились в Россию. Она уверяла их, что те поедут на курсы подготовки телохранителей, чтобы в будущем работать в партии ее отца. После этого Дудузила Зума-Самбудла подала в отставку.

Читайте также

В ЮАР расследуют вербовку жительниц страны на работу в экономической зоне «Алабуга» в Татарстане Там находится завод по сборке дронов «Шахед», куда уже обманом нанимали женщин из Азии и других стран Африки

Читайте также

В ЮАР расследуют вербовку жительниц страны на работу в экономической зоне «Алабуга» в Татарстане Там находится завод по сборке дронов «Шахед», куда уже обманом нанимали женщин из Азии и других стран Африки