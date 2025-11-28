Президент США Дональд Трамп решил аннулировать все указы и другие документы, подписанные его предшественником 46-м президентом Джо Байденом с помощью автопера — устройства для автоматической подписи.

«Любой документ, подписанный Сонным Джо Байденом с помощью автопера, а это примерно 92% от всех документов, настоящим аннулируется и теряет силу. Автоперо не может использоваться без специального разрешения президента Соединенных Штатов», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он добавил, что помощники Байдена, которые подписывали за него документы с помощью автопера, делали это незаконно.

Автоперо использовали при помиловании и смягчении приговоров в конце президентского срока Джо Байдена. Сам Байден говорил, что одобрял решения устно, а его помощники использовали автоперо, потому что «речь шла о большом количестве людей».

Дональд Трамп ранее утверждал, что решения Байдена о помиловании недействительны, поскольку их подписали автопером без ведома бывшего президента. Байден это отрицал.

Среди помилованных Байденом был его сын

Перед уходом с поста президента Джо Байден помиловал своего сына Хантера Американские журналисты пишут, что не видели «столь всеобъемлющего» помилования несколько десятков лет — и сравнивают его с делом Никсона

Среди помилованных Байденом был его сын

Перед уходом с поста президента Джо Байден помиловал своего сына Хантера Американские журналисты пишут, что не видели «столь всеобъемлющего» помилования несколько десятков лет — и сравнивают его с делом Никсона