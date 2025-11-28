Трамп объявил, что аннулирует большинство указов Байдена. Из-за автопера — устройства, автоматически подписывающего документы
Президент США Дональд Трамп решил аннулировать все указы и другие документы, подписанные его предшественником 46-м президентом Джо Байденом с помощью автопера — устройства для автоматической подписи.
«Любой документ, подписанный Сонным Джо Байденом с помощью автопера, а это примерно 92% от всех документов, настоящим аннулируется и теряет силу. Автоперо не может использоваться без специального разрешения президента Соединенных Штатов», — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Он добавил, что помощники Байдена, которые подписывали за него документы с помощью автопера, делали это незаконно.
Автоперо использовали при помиловании и смягчении приговоров в конце президентского срока Джо Байдена. Сам Байден говорил, что одобрял решения устно, а его помощники использовали автоперо, потому что «речь шла о большом количестве людей».
Дональд Трамп ранее утверждал, что решения Байдена о помиловании недействительны, поскольку их подписали автопером без ведома бывшего президента. Байден это отрицал.