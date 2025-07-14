Байден заявил, что устно одобрял все помилования с автоподписью, вынесенные в конце его президентского срока. Трамп называл их недействительными

Бывший президент США Джо Байден заявил, что устно одобрил все решения о помиловании и смягчении приговоров, вынесенные в конце его президентского срока. Об этом он сказал в интервью The New York Times.

«Я принял все решения», — заявил Байден. По его словам, он попросил своих сотрудников использовать автоперо, потому что «речь шла о большом количестве людей». Автоперо (или автопен) — устройство для автоматической постановки подписи или автографа. Его использовали и другие президенты США, в том числе Барак Обама.

В марте 2025 года действующий президент США Дональд Трамп заявил, что помилования, подписанные Байденом, недействительны и не имеют дальнейшей силы, так как были подписаны автопером. «Другими словами, Джо Байден их не подписывал, но, что еще важнее, он ничего о них не знал!» — заявил Трамп, не предоставив никаких доказательств того, что Байден ничего не знал о подписанных документах.

Агентство Reuters в начале июня сообщало, что в Минюсте США начали расследование о помилованиях, подписанных Байденом. Расследование должно показать, был ли Байден «компетентен» в тот момент и не злоупотребляли ли его сотрудники возможностью подписывать документы с помощью автопера.

Трамп в июне ответил отрицательно на вопрос журналистов, нашел ли он доказательства того, что помилования были подписаны без ведома Байдена. NYT пишет, что республиканцы в Конгрессе хотят допросить бывших сотрудников Белого дома по этому делу. По их версии, Байден был «недееспособен», а сотрудники использовали автоперо для принятия президентских решений от его имени.

В рамках расследования, проводимого Минюстом, Национальный архив США передал тысячи писем Белого дома, в которых упоминаются помилования. The New York Times изучила фрагменты нескольких десятков таких писем, из которых следует, что Байден устно давал согласия на помилования. Газета делает оговорку, что видела только часть писем и не в полном объеме.

В конце своего президентского срока Байден смягчил приговоры почти четырем тысячам заключенных и превентивно помиловал тех, кому, по его мнению, грозило преследование со стороны администрации Трампа. В течение трех месяцев Байден одобрил четыре пакета прошений о помиловании, которые были подписаны с помощью автопера. Последний из них был принят в последний день пребывания Байдена на посту президента. В нем он превентивно помиловал членов своей семьи. «Все знают, какой он [Трамп] мстительный. <…> Я сознательно принимал все эти решения», — сказал Байден.

В разговоре с The New York Times Байден отметил, что попросил своих сотрудников использовать автоперо, так как предоставил помилование большому количеству людей. Всего с декабря 2024 года по январь 2025 года автоперо использовалось для подписи 25 ордеров о помиловании.

В начале декабря 2024 года Байден помиловал своего сына Хантера Байдена, обвиненного в незаконной покупке оружия, а также в уклонении от уплаты налогов и подаче поддельной налоговой декларации. По мнению Байдена, «ни один разумный человек, который рассматривает факты дела Хантера, не может прийти к иному выводу, кроме того, что Хантер был выбран только потому, что он мой сын». The New York Times называла решение Джо Байдена о помиловании «примечательным поворотом» для человека, чье президентство и карьера были построены на идее, что он никогда не будет вмешиваться в отправление правосудия.

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