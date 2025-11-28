Путин подписал закон о бюджете на три года

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов. Все три года, как сообщалось ранее, предусмотрен дефицит бюджета.

В 2026 году доходы запланированы на уровне 40,3 триллиона рублей, расходы — 44 триллиона рублей. В 2027 году ожидаются доходы в размере 42,9 триллиона рублей при расходах в 46,1 триллиона рублей. В 2028 году планируются доходы 45,9 триллиона рублей при расходах в 49,4 триллиона рублей.

Военные расходы в 2026 году составят 12,93 триллиона рублей, а с учетом расходов на безопасность и правоохранительную деятельность — 16,84 триллиона рублей. Это в полтора раза больше, чем совокупные социальные расходы, на которые выделили 10,8 триллиона рублей.