Госдума приняла бюджет на три года. Все три года будет дефицит

Госдума приняла в третьем чтении закон о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

Все три года предусмотрен дефицит бюджета. Так, в 2026 году доходы запланированы на уровне 40,3 триллиона рублей, расходы — 44 триллиона рублей. В 2027 году ожидаются доходы в размере 42,9 триллиона рублей при расходах в 46,1 триллиона рублей. В 2028 году планируются доходы 45,9 триллиона рублей, расходы — 49,4 триллиона рублей.

Инфляция, напоминает ТАСС, все три года ожидается на уровне 4%.

Военные расходы, сообщалось ранее, в 2026 году составят 12,93 триллиона рублей, а с учетом расходов на безопасность и правоохранительную деятельность — 16,84 триллиона рублей. Это в полтора раза больше, чем совокупные социальные расходы (10,8 триллиона рублей).

В пакет законопроектов, связанных с бюджетом, также входит повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22% и поэтапное снижение порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС.

Читайте также

Россияне должны быть благодарны за то, что им подняли налоги «Жизнь важнее кошелька» — так говорится в новой методичке Кремля для подцензурных СМИ. Упоминать Путина в новостях о налогах не рекомендуется

Читайте также

Россияне должны быть благодарны за то, что им подняли налоги «Жизнь важнее кошелька» — так говорится в новой методичке Кремля для подцензурных СМИ. Упоминать Путина в новостях о налогах не рекомендуется