Госдума одобрила во втором чтении проект трехлетнего бюджета и повышение НДС

Госдума одобрила во втором, ключевом чтении проект бюджета на 2026 года и плановый период 2027 и 2028 годов, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Дефицит бюджета в 2026 году составит 3,79 триллиона рублей или около 1,6% ВВП: доходы бюджета в 2026 году ожидаются в размере 40,3 триллиона рублей, расходы — 44,1 триллиона рублей. В 2027 году доходы бюджета ожидаются в размере 42,9 триллиона рублей, расходы — 46 триллионов, в 2028 году — 45,9 и 49,5 триллиона соответственно.

Военные расходы в 2026 году составят 12,93 триллиона рублей, а с учетом расходов на безопасность и правоохранительную деятельность — 16,84 триллиона рублей. Это в полтора раза больше, чем совокупные социальные расходы (10,8 триллиона рублей).

В сообщении Госдумы говорится, что к проекту бюджета поступили поправки, в том числе об увеличении финансирования фонда «Защитники Отечества» (его возглавляет двоюродная племянница Владимира Путина), который помогает участникам войны в Украине и членам их семей. Финансирование фонда превысит 50 миллиардов рублей, говорится на сайте Госдумы.

Обновление. Позже Госдума одобрила налоговые изменения, которые, в частности, предусматривают повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22%. Кроме того, приняты поправки о поэтапном снижении порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС: с 2026 года — до 20 миллионов рублей, с 2027 — до 15 миллионов, с 2028 — до 10 миллионов.

Третье чтение запланировано на 20 ноября.

Читайте также

Через повышение НДС с россиян соберут больше триллиона рублей только в 2026 году. Поможет ли это решить проблемы в экономике? И стоит ли опасаться роста цен?

Читайте также

Через повышение НДС с россиян соберут больше триллиона рублей только в 2026 году. Поможет ли это решить проблемы в экономике? И стоит ли опасаться роста цен?