Один из задержанных по подозрению в краже из Лувра заявил, что его наняли двое заказчиков со «славянским акцентом»
Один из четверых человек, задержанных 25 ноября по подозрению в краже драгоценностей из Лувра, заявил, что был нанят двумя заказчиками со «славянским акцентом», пишет Le Parisien.
По данным газеты, задержанные — 37-летний Слиман К., футбольный судья любительских турниров, 39-летний Абдулайе Н., акробат-мотоциклист, 35-летний Айед Г., кузен Слимана К., алжирец, приехавший во Францию в 2010 году и еще один близкий знакомый Слимана К. и Абдулайе Н.
Абдулайе Н., как пишет Le Parisien, признал, что проник в Лувр и разбивал там витрины. Однако по его словам, он не знал, что участвует в краже из известнейшего музея и думал, что речь идет об обычной краже. На первый этаж Лувра Абдулайе Н. попал с набережной Франсуа Миттерана — с противоположной стороны от входа у пирамиды.
Он также утверждает, что за несколько дней до проникновения в Лувр ему предложили «обычную кражу», пообещав оплату в размере 15 тысяч евро. Заказчиками были два человека «со славянским акцентом».
Задержанный Айед Г. признался, что был одним из двух мужчин, проникших в галерею Аполлона с помощью автоподъемника. Там он забрал драгоценности и спрятал их в сумку, которую у него забрали сообщники, когда он спустился. По словам Айеда Г., его нанял человек, представившийся псевдонимом.
19 октября во время рабочего дня преступники в масках проникли в Лувр и украли девять экспонатов из императорской коллекции, в том числе ювелирные изделия, принадлежавшие Наполеону и его жене Жозефине. Ущерб от кражи оценивается в 88 миллионов евро. Через неделю были задержаны двое подозреваемых в краже, затем — еще пятеро. Прокурор Парижа Лор Бекко заявила, что прокуратура «не исключает возможность» существования более широкой группы. В итоге четверым из семи задержанных предъявили обвинения, троих отпустили. Похищенные ценности до сих пор не найдены.