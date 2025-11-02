По делу об ограблении Лувра арестовали еще двоих обвиняемых Всего после громкого преступления власти задержали семь человек, но троих отпустили. Похищенные драгоценности до сих пор не найдены

Remon Haazen / Getty Images

Суд в Париже в субботу, 1 ноября, предъявил обвинения по делу об ограблении Лувра еще двоим подозреваемым, которых задержали на этой неделе. Это 38-летняя женщина и 37-летний мужчина, чьи имена не раскрываются, сообщает France 24 со ссылкой на прокуратуру. Обвиняемых арестовали, они сами отрицают причастность к похищению драгоценностей из музея.

Жительнице города Курнёв в пригороде Парижа предъявили обвинения в соучастии в ограблении и преступном сговоре. Ее роль в ограблении неясна. Как сообщил корреспондент AFP, в суде обвиняемая плакала и говорила, что боится за своих детей и за себя.

Второму новому фигуранту дела предъявили обвинения в организованном ограблении и преступном сговоре. Его также подозревают в угоне автоподъемника, который грабители использовали, чтобы проникнуть в музей. В прошлом обвиняемый уже был замешан в кражах и привлекал внимание властей.

Всего, по данным прокуратуры Парижа, после ограбления власти задержали семерых подозреваемых. Четверым в итоге предъявили обвинения, троих отпустили. По делу разыскивается еще «по меньшей мере один человек», также сообщила прокурор Парижа Лор Бекко. Защита задержанных отмечала неизбирательный характер некоторых арестов.

Двое обвиняемых, как сообщалось, частично признали вину. Предполагается, что именно они были непосредственными исполнителями ограбления, которые проникли в музей и похитили драгоценности, пока их сообщники ждали снаружи.

Оба главных обвиняемых — жители северо-восточного пригорода Парижа Обервилье, ранее уже совершавшие кражи. Один из них — 34-летний гражданин Алжира. Его личность установили благодаря следам ДНК, обнаруженным на одном из скутеров, на которых грабители скрылись с места преступления. Его задержали, когда он собирался улететь в Алжир из парижского аэропорта Шарль-де-Голль. Второй обвиняемый — 39-летний таксист без водительских прав, которого задержали у его дома.

Преступникам потребовалось семь минут, чтобы ограбить Лувр

Ограбление Лувра. Главное Преступники разбили окно, похитили девять императорских драгоценностей и скрылись. На все это им потребовалось семь минут

Ограбление Лувра произошло утром 19 октября. Грабители поднялись к одному из окон галереи Аполлона на угнанном автоподъемнике, разбили стекло и проникли в здание, где к тому времени уже находились работники и первые посетители. Затем преступники с помощью шлифовальных машин прорезали отверстия в бронированных стеклах витрин, вытащили драгоценности, вернулись по подъемнику к сообщникам на улице и скрылись на скутерах.

Всего грабителям удалось унести девять экспонатов из императорской коллекции, в том числе ювелирные изделия, принадлежавшие императору Наполеону и его жене Жозефине. Однако во время побега они выронили корону императрицы Евгении, украшенную бриллиантами и изумрудами. Музей оценил похищенные драгоценности в 88 миллионов евро.

Троих подозреваемых властям Франции удалось выследить из-за небрежности преступников и ошибок, которые они допустили при ограблении, писала The Wall Street Journal. Так, например, следователи собрали более 150 образцов ДНК, отпечатков пальцев и других улик, указывающих на подозреваемых. Однако пока это не помогло властям найти похищенные экспонаты Лувра.

Министр культуры Франции Рашида Дати назвала ограбление главного музея страны «провалом в системе безопасности». По ее словам, внутренняя проверка выявила, что в Лувре недооценивали риски кражи. Теперь в музее собираются экстренно обновить протоколы безопасности.

Сообщалось также, что один из сотрудников службы безопасности Лувра контактировал с подозреваемыми в ограблении до того, как они совершили преступление. Прокуратура проверяет эту версию.

Как воруют из музеев по всему миру

Из Лувра украли драгоценности прямо посреди рабочего дня. Насколько это редкий случай ограбления? Рассказываем, как воруют из музеев во всем мире — и что потом происходит с ценностями

