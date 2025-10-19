Ограбление Лувра. Главное Преступники разбили окно, похитили девять императорских драгоценностей и скрылись. На все это им потребовалось семь минут

Полицейские перед зданием Лувра после ограбления Remon Haazen / Getty Images

Утром 19 октября группа неизвестных людей совершила ограбление Лувра. Преступникам удалось похитить девять драгоценностей и скрыться.

Инцидент произошел около 9:30 по местному времени, вскоре после открытия музея. По данным издания Le Parisien, четверо преступников подъехали к Лувру со стороны Сены на двух скутерах TMax. Используя автовышку (в этом месте сейчас ведутся строительные работы), нападавшие поднялись к одному из окон, разбили его шлифовальными машинками и проникли в галерею Аполлона — в ту ее часть, где расположены сокровища французских монархов.

Окно, которое разбили грабители Gonzalo Fuentes / Reuters / Scanpix / LETA Автовышка, которую использовали преступники Alexander Turnbull / AP / Scanpix / LETA

Галерея Аполлона Bridgeman Images / Vida Press

Преступникам удалось похитить девять предметов французских императоров — комплект украшений, сервиз, ожерелье, серьги, две короны и брошь, сообщала Le Parisien. Официально власти пока не опубликовали список украденного и его стоимость. Министр культуры Рашида Дати лишь назвала похищенное «бесценным».

В результате инцидента никто не пострадал. «Мы видели видеозаписи: они не нападают на людей, спокойно входят за четыре минуты, разбивают витрины, забирают награбленное и уходят. Никакого насилия, очень профессионально», — сказала Дати.

Вскоре после ограбления неподалеку от Лувра была найдена похищенная грабителями корона императрицы Евгении. Эта корона, изготовленная для Всемирной выставки 1855 года, содержит 1354 бриллианта и 56 изумрудов. Рашида Дати сообщила, что реликвия была «сломана», не приведя дополнительных деталей. По словам министра, вероятно, преступники просто выронили корону, когда убегали.

Корона императрицы Евгении Bridgeman Images / Vida Press

Еще через несколько часов Le Parisien сообщила, что найден еще один похищенный предмет. Что это за предмет, пока неясно, власти официально вторую находку не подтверждали.

Экскурсовод, много лет работающий в Лувре, рассказал Le Parisien, что корона Евгении находилась в ближайшей к окну витрине галереи Аполлона, а ожерелье и тиара — во второй витрине. В третьей от окна витрине находился Алмаз Регента — один из самых известных и крупных бриллиантов в мире. До него грабители добраться, судя по всему, не успели.

Как позже рассказал глава МВД Лоран Нуньес, все ограбление продолжалось семь минут. Полиция, по данным Le Parisien, обнаружила на месте происшествия шлифовальные машины, паяльную лампу, бензин, перчатки, рацию и одеяло, а также желтый жилет, который преступники использовали, чтобы выдать себя за рабочих.

Reuters напоминает, что ранее в 2025 году руководство Лувра просило у правительства Франции срочной помощи для обновления выставочных залов и обеспечения лучшей сохранности произведений искусства. Министр Рашида Дати, в свою очередь, отметила, что проблема безопасности музеев для Франции не нова. «В течение 40 лет обеспечению безопасности крупных музеев уделялось мало внимания, и два года назад президент Лувра потребовал от префекта полиции провести проверку системы безопасности. Почему? Потому что музеям приходится адаптироваться к новым формам преступности», — сказала она.

«Медуза»