The Telegraph: один из охранников Лувра сотрудничал с ворами, укравшими драгоценности из музея

Один из сотрудников службы безопасности Лувра контактировал с участниками кражи драгоценностей из музея до того, как они совершили преступление, пишет The Telegraph со ссылкой на источники, близкие к следствию.

По данным следствия, преступники заранее получили конфиденциальную внутреннюю информацию о системе безопасности музея и благодаря этому знали, как туда проникнуть. На причастность сотрудника Лувра к этому указывают, как пишет The Telegraph, «цифровые доказательства».

Прокурор Парижа Лор Бекко подтвердила, что полиция проверяет версию о том, что преступникам помогал сотрудник Лувра. «Мы рассматриваем все версии. Возможность соучастия внутри музея будет тщательно изучена, как и все остальные варианты», — сказала она.

19 октября во время рабочего дня преступники в масках проникли в Лувр и похитили девять экспонатов из императорской коллекции, в том числе ювелирные изделия, принадлежавшие Наполеону и его жене Жозефине. Ущерб от кражи оценивается в 88 миллионов евро.

Неделю спустя французские СМИ сообщили о задержании двух из четырех подозреваемых в краже драгоценностей из Лувра. Один из них был задержан в парижском аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль при посадке на самолет, направлявшийся в Алжир. Второго задержали в департаменте Сена-Сен-Дени. В прокуратуре Парижа подтвердили задержания подозреваемых. Лор Бекко ранее также подтвердила, что полиция смогла с помощью камер видеонаблюдения проследить путь преступников, уехавших на двух скутерах.

Читайте также

Ограбление Лувра. Главное Преступники разбили окно, похитили девять императорских драгоценностей и скрылись. На все это им потребовалось семь минут

Читайте также

Ограбление Лувра. Главное Преступники разбили окно, похитили девять императорских драгоценностей и скрылись. На все это им потребовалось семь минут