BFM TV: задержан третий подозреваемый в краже драгоценностей из Лувра

Третьего подозреваемого в краже драгоценностей из Лувра задержали вечером 29 октября в Париже, сообщает BFM TV со ссылкой на источники.

По информации телеканала, подозреваемый уже допрошен следователями.

Всего подозреваемых четверо, двое уже были задержаны 26 октября. BFM TV сообщает, что им предъявлены обвинения, они взяты под стражу. По данным Le Figaro, они частично признали вину.

При этом по данным французского телеканала TF1-LCI, 29 октября для допроса были задержаны четверо человек. Других подробностей телеканал не приводит. Прокурор Парижа Лор Бекко заявила на пресс-конференции, что прокуратура «не исключает возможность» существования более широкой группы.

19 октября во время рабочего дня преступники в масках проникли в Лувр и похитили девять экспонатов из императорской коллекции, в том числе ювелирные изделия, принадлежавшие Наполеону и его жене Жозефине. Ущерб от кражи оценивается в 88 миллионов евро.

Двоих подозреваемых в краже задержали 26 октября. Один из них был задержан в парижском аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль, он собирался вылететь в Алжир, сообщали источники французских изданий. В прокуратуре Парижа подтвердили задержание, но добавили, что «глубоко сожалеют» о «поспешном разглашении этой информации неосведомленными лицами без учета интересов следствия». По данным источников The Telegraph, один из охранников Лувра сотрудничал с ворами — преступники заранее получили конфиденциальную внутреннюю информацию о системе безопасности музея.

