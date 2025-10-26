В парижском аэропорту задержали одного из подозреваемых в краже драгоценностей из Лувра

Одного из подозреваемых по делу о краже драгоценностей из Лувра задержали вечером 25 октября в парижском аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль, сообщает France Info со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

Ранее о задержании также сообщил Paris Match. По его данным, подозреваемого задержали при посадке на самолет, направлявшийся в Алжир.

Всего в связи с кражей разыскиваются четверо подозреваемых: двое поднимались на галерею «Аполлон» с помощью автовышки, а еще двое участвовали в краже и помогли подозреваемым скрыться на скутерах.

19 октября во время рабочего дня преступники в масках проникли в Лувр и похитили девять экспонатов из императорской коллекции, в том числе ювелирные изделия, принадлежавшие Наполеону и его жене Жозефине. Ущерб от кражи оценивается в 88 миллионов евро. Директор Лувра Лоранс Де Кар после этого подала прошение об отставке, однако президент Франции Эммануэль Макрон отклонил ее просьбу.

Читайте также

Ограбление Лувра. Главное Преступники разбили окно, похитили девять императорских драгоценностей и скрылись. На все это им потребовалось семь минут

Читайте также

Ограбление Лувра. Главное Преступники разбили окно, похитили девять императорских драгоценностей и скрылись. На все это им потребовалось семь минут