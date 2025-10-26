В парижском аэропорту задержали одного из подозреваемых в краже драгоценностей из Лувра
Одного из подозреваемых по делу о краже драгоценностей из Лувра задержали вечером 25 октября в парижском аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль, сообщает France Info со ссылкой на источник, близкий к расследованию.
Ранее о задержании также сообщил Paris Match. По его данным, подозреваемого задержали при посадке на самолет, направлявшийся в Алжир.
Всего в связи с кражей разыскиваются четверо подозреваемых: двое поднимались на галерею «Аполлон» с помощью автовышки, а еще двое участвовали в краже и помогли подозреваемым скрыться на скутерах.
19 октября во время рабочего дня преступники в масках проникли в Лувр и похитили девять экспонатов из императорской коллекции, в том числе ювелирные изделия, принадлежавшие Наполеону и его жене Жозефине. Ущерб от кражи оценивается в 88 миллионов евро. Директор Лувра Лоранс Де Кар после этого подала прошение об отставке, однако президент Франции Эммануэль Макрон отклонил ее просьбу.