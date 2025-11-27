Лену Патяеву — подругу чеченки Седы Сулеймановой — арестовали на десять суток за одиночный пикет
Красносельский суд Петербурга назначил десять суток административного ареста Лене Патяевой — подруге Седы Сулеймановой, которую в 2023 году насильно вернули в Чечню после побега, сообщает «Бумага».
Чеченка Седа Сулейманова в 2022 году сбежала от родственников, которые собирались выдать ее замуж по принуждению. Она жила в Петербурге. В августе 2023 года к ней в квартиру пришли полицейские. Они сообщили, что Сулейманову подозревают в краже украшений на сумму 150 тысяч рублей по заявлению, написанному ее матерью. Девушку задержали, против ее воли увезли обратно в Чечню и передали родственникам.
После этого Седу Сулейманову видели лишь один раз — она появилась на видео, которое опубликовал чеченский омбудсмен в августе 2023-го.
В феврале 2024 года проект СК SOS со ссылкой на два источника сообщил, что Сулейманову могли убить родственники. В марте 2024 года после общественной кампании с требованием найти Сулейманову Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве. В мае 2025 года Сулейманова была объявлена в розыск как без вести пропавшая.
По состоянию на конец ноября 2025 года, официальной информации о судьбе Сулеймановой по-прежнему нет.
Патяеву признали виновной в повторном нарушении порядка организации митинга (часть 8 статьи 20.2 КоАП). Суд постановил уничтожить плакат «Вы отдали ее на смерть. Живите с этим», с которым вышла активистка.
Патяевой вменили статью о повторном нарушении порядка организации митинга, поскольку она не отбыла наказание по предыдущему делу о пикете, отмечает «Бумага». В конце января активистка вышла на пикет на мосту Кадырова в Петербурге. Тогда ей назначили 20 часов обязательных работ. На суде Патяева объяснила, что так и не получила извещения от приставов.
Лена Патяева неоднократо выходила на одиночные пикеты с требованием к властям расследовать исчезновение Седы Сулеймановой.
25 ноября Патяева встала с плакатом «Вы отдали ее на смерть. Живите с этим» у 54-го отдела полиции, куда два года назад ее подругу Седу Сулейманову доставили перед насильственным возвращением в Чечню. Через 40 минут активистку задержали и доставили в отделение полиции № 42, где Патяева провела две ночи.