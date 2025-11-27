Чеченка Седа Сулейманова в 2022 году сбежала от родственников, которые собирались выдать ее замуж по принуждению. Она жила в Петербурге. В августе 2023 года к ней в квартиру пришли полицейские. Они сообщили, что Сулейманову подозревают в краже украшений на сумму 150 тысяч рублей по заявлению, написанному ее матерью. Девушку задержали, против ее воли увезли обратно в Чечню и передали родственникам.

После этого Седу Сулейманову видели лишь один раз — она появилась на видео, которое опубликовал чеченский омбудсмен в августе 2023-го.

В феврале 2024 года проект СК SOS со ссылкой на два источника сообщил, что Сулейманову могли убить родственники. В марте 2024 года после общественной кампании с требованием найти Сулейманову Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве. В мае 2025 года Сулейманова была объявлена в розыск как без вести пропавшая.

По состоянию на конец ноября 2025 года, официальной информации о судьбе Сулеймановой по-прежнему нет.