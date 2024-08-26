Правозащитная группа «СК SOS»: следствие фактически признало, что чеченские силовики похитили Седу Сулейманову

Следственный комитет фактически признал, что сотрудники чеченских правоохранительных органов силой увезли из Санкт-Петербурга в Чечню. Об этом говорится в сообщении правозащитной группы «СК SOS», поступившем в «Медузу».

Как рассказала правозащитникам подруга Сулеймановой Лена Патяева, такой вывод следствия содержится в одном из документов, с которым во время допроса ознакомился жених Седы Станислав Кудрявцев.

«В ходе предварительного следствия установлено, что 23 августа 2023 года Сулейманова С. М. против своей воли была вывезена из города Санкт -Петербурга в Чеченскую республику неустановленными сотрудниками правоохранительных органов республики , в связи с тем что она планировала заключить брак с уроженцем указанного города Кудрявцевым С, что противоречит нормам религии „Ислам“ и чеченскому менталитету», — говорилось в материалах дела.

Подруга Сулеймановой рассказала, что обратилась в СК с заявлением против силовиков из Чечни и Санкт-Петербурга, участвовавших в похищении Седы.

В последний раз Седа Сулейманова появлялась на видео, которое опубликовал чеченский омбудсмен в августе 2023 года. С тех пор о ее судьбе ничего не известно.

Весной 2024 года управление Следственного комитета по Чечне возбудило уголовное дело по статье об убийстве в связи с исчезновением Сулеймановой. О ходе расследования публично не сообщалось.

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