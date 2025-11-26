Reuters: Вашингтон и Минск обсуждают освобождение более 100 белорусских заключенных

Администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры с чиновниками из Беларуси о возможном освобождении более 100 заключенных из белорусских тюрем, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По их словам, американские официальные лица хотят добиться освобождения более 100 белорусских заключенных «в ближайшее время» в рамках одной сделки.

Кого именно могут освободить и когда, не сообщается. Также не уточняется, что США предлагают Беларуси в обмен на освобождение заключенных.

С января 2025 года, когда Дональд Трамп вернулся на пост президента США, власти Беларуси в несколько этапов освободили десятки заключенных, включая осужденных по политическим мотивам. В сентябре были освобождены 52 человека. В обмен Вашингтон снял часть санкций с Минска.

По данным белорусского правозащитного центра «Вясна», по состоянию на 26 ноября в Беларуси признаны политическими заключенными 1246 человек. Они все еще находятся в тюрьмах.