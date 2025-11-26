ФСБ обвинила археолога Андрея Верьянова, осужденного за «госизмену», в подготовке «подрыва воздушного судна высокопоставленного лица»

Российский геофизик и археолог Андрей Верьянов, осужденный на 24 года колонии строгого режима по обвинениям в госизмене и терроризме, планировал «подрыв воздушного судна высокопоставленного лица», утверждает ФСБ.

Приговор Верьянову вынесли еще в мае 2025 года. Дело рассматривалось в закрытом режиме, и его подробности не были известны. 26 ноября ФСБ опубликовала пресс-релиз о том, что приговор археологу вступил в силу.

В сообщении спецслужбы говорится, что в апреле 2023 года Верьянов «инициативно установил конфиденциальное сотрудничество» с террористической организацией, а также представителем Службы безопасности Украины. По указанию куратора он собирал сведения о расположении систем ПВО в Московской области и запускал самодельный беспилотник для проверки уязвимости их работы, утверждали следователи.

«Также он получил задание на совершение подрыва воздушного судна высокопоставленного лица Российской Федерации», — сказано в пресс-релизе ФСБ без уточнений, о каком именно чиновнике идет речь.

Помимо уголовного срока, ему назначили штраф в размере 500 тысяч рублей.

Андрей Верьянов много лет жил в Перу и был руководителем группы георадарных исследований Саксайуамана (комплекса инков в городе Куско), организованных при поддержке министерства культуры Перу.

Как сообщал правозащитный проект «Первый отдел» со ссылкой на письмо заключенного, в 2019 году Верьянов приехал в Россию для ухода за близким родственником и «застрял». «С того момента, как нахожусь в РФ, не мог принять тот кошмар, в который погрузилась страна. Как мог выходил на протесты, митинги. Когда он начал войну, пытался сопротивляться, искал единомышленников», — рассказывал сам Верьянов.

В конце 2023 года археолога арестовали по статье о госизмене. По данным «Русской службы Би-би-си», Верьянову также вменили организацию деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации (статья 205.5 УК). Предположительно, его подозревали в сотрудничестве с легионом «Свобода России».

