Археолога Андрея Верьянова, изучавшего цивилизацию инков, арестовали по обвинению в госизмене

Фигурантом дела о госизмене, арестованным в декабре 2023 года, оказался геофизик и археолог, исследователь цивилизации инков Андрей Верьянов, выяснил правозащитный проект «Первый отдел».

В конце 2023 года «Медиазона» сообщала, что 5 декабря Лефортовский районный суд Москвы арестовал по статье о госизмене А.Е. Верьянова. Однако никаких других подробностей его уголовного дела в пресс-службе суда тогда не привели.

Верьянов много лет жил в Перу и был руководителем группы георадарных исследований Саксайуамана (комплекса инков в городе Куско), организованных при поддержке министерства культуры Перу. По данным «Первого отдела», в 2019 году Верьянов приехал в Россию для ухода за близким родственником и «застрял», как он сам пишет в письме. «С того момента, как нахожусь в РФ, не мог принять тот кошмар, в который погрузилась страна. Как мог выходил на протесты, митинги. Когда он начал войну, пытался сопротивляться, искал единомышленников», — цитирует «Первый отдел» письмо Верьянова.

В конце января 2025 года проект поддержки политзаключенных «Мемориала» упоминал Верьянова среди адресатов, которым правозащитники предлагали писать письма в СИЗО или колонии. Тогда было известно, что Верьянов находится в московском изоляторе «Лефортово».

Подробности дела ученого неизвестны. Родных и близких в России у него не осталось, пишут правозащитники.