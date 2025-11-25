«Вы отдали ее на смерть. Живите с этим». В Санкт-Петербурге задержали вышедшую на одиночный пикет подругу чеченки Седы Сулеймановой

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали вышедшую на одиночный пикет Лену Патяеву — подругу Седы Сулеймановой, которую в 2023 году насильно вернули в Чечню после побега. Правозащитники считают, что Сулейманову убили.

Патяева, пишет «Бумага», пришла на пикет с плакатом «Вы отдали ее на смерть. Живите с этим». Ей удалось простоять около 40 минут, затем ее забрали полицейские и увезли в отделение.

Патяева неоднократо выходила на одиночные пикеты с требованием к властям расследовать исчезновение Седы Сулеймановой. Один из пикетов — в марте 2025 года — она провела в Грозном.

Чеченка Седа Сулейманова в 2022 году сбежала от родственников, которые собирались выдать ее замуж по принуждению, и жила в Петербурге. В августе 2023 года ее задержали полицейские, пришедшие в квартиру. При задержании они сообщили, что Седу подозревают в краже украшений на сумму 150 тысяч рублей по заявлению, написанному ее матерью. После этого Седу Сулейманову видели лишь один раз — она появилась на видео, которое опубликовал чеченский омбудсмен в августе 2023-го.

В феврале 2024 года проект СК SOS со ссылкой на два источника сообщил, что Сулейманову могли убить родственники. В марте 2024 года после общественной кампании с требованием найти Сулейманову Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве. В мае 2025 года Сулейманова была объявлена в розыск как без вести пропавшая. По состоянию на конец ноября 2025 года, официальной информации о судьбе Сулеймановой по-прежнему нет.

