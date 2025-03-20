В Грозном задержали подругу Седы Сулеймановой, пропавшей полтора года назад. Она вышла на пикет с вопросом «Где Седа?»

Лену Патяеву, подругу пропавшей более полутора назад чеченки Седы Сулеймановой, задержали в Грозном во время одиночного пикета, сообщают правозащитная группа «Марем» и кризисная группа СК SOS.

Пикет проходил у памятника погибшим за свободу слова. На плакате Лены Патяевой было на русском и чеченском языках написано: «Где Седа?». По данным СК SOS, Лену Патяеву задержали сотрудники полиции Грозного. Она не простояла в пикете и одного часа, пишут правозащитники.

Перед тем, как выйти в пикет, Патяева опубликовала сообщение, в котором говорится: «Друзья, привет. Я написала этот текст заранее: если вы его читаете, значит я вышла на одиночный пикет в Грозном с плакатом „Где Седа Сулейманова?“». Патяева пишет, что осознает все риски, но решила приехать в Грозный и встать с одиночным пикетом, потому что больше не видит «других способов достучаться до российских властей и общества».

Чеченка Седа Сулейманова в 2022 году сбежала от родственников, которые собирались выдать ее замуж по принуждению, и жила в Петербурге. У нее появился жених, с которым она съехалась, а в августе 2023 года ее задержали полицейские, пришедшие в квартиру. При задержании они сообщили, что Седу подозревают в краже украшений на сумму 150 тысяч рублей по заявлению, написанному ее матерью. После этого Седу Сулейманову никто не видел.

После исчезновения Седы Сулеймановой Лена Патяева неоднократно выходила в одиночные пикеты, требуя ответа на вопрос, где ее подруга. К кампании по поиску Сулеймановой подключились активисты, живущие в том числе за рубежом, которые проводили акции в своих странах. В марте 2024 года Следственный комитет Чечни возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Однако за прошедший год никакой новой информации по делу не появилось, где находится Седа Сулейманова сейчас и жива ли она — до сих пор неизвестно.

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