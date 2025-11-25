В Париже задержали еще четырех подозреваемых в ограблении Лувра. Похищенные ценности до сих пор не найдены

Полиция Парижа задержала еще четырех подозреваемых по делу об ограблении Лувра. Один из них, судя по публикации издания Le Parisien, непосредственно участвовал в ограблении.

По данным журналистов, это житель северо-восточного пригорода Парижа Обервилье. Его арестовали после месяца слежки. Ему предъявили обвинения в ограблении и преступном сговоре.

Еще трое задержанных — мужчина и две женщины. В чем именно их обвиняют, неясно. Прокурор Парижа Лор Бекко официально заявила, что задержаны двое мужчин 38 и 39 лет и две женщины 31 года и 40 лет.

В начале ноября по делу об ограблении музея были арестованы еще четверо подозреваемых. Трое из них, как предполагается, непосредственно участвовали в ограблении.

Таким образом, всего под стражей находятся восемь человек. Похищенные ценности до сих пор не найдены.

Ограбление Лувра произошло утром 19 октября, когда музей уже начал работу. Всего грабителям удалось унести девять экспонатов из императорской коллекции, в том числе ювелирные изделия, принадлежавшие императору Наполеону и его жене Жозефине. Во время побега они выронили корону императрицы Евгении, украшенную бриллиантами и изумрудами. Музей оценил похищенные драгоценности в 88 миллионов евро.