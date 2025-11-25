В Калининградской области задержали 17-летнего подростка. По версии СК и ФСБ, он планировал совершить теракт в храме по заданию украинских спецслужб

В Калининградской области сотрудники регионального ФСБ задержали 17-летнего местного жителя по делу о подготовке теракта, сообщают Следственный комитет и ФСБ.

По версии следствия, подросток через телеграм вступил в переписку с «вербовщиком террористической организации, деятельность которой координируется спецслужбами Украины». Подозреваемый, как утверждает СК, сообщил вербовщику, что готов совершить теракт на территории одного из православных храмов Калининградской области «в поддержку политики киевского режима».

После этого подросток провел разведку объекта, где планировалось совершить теракт, купил необходимые компоненты и изготовил «самодельные зажигательные устройства», говорится в сообщении СК. 22 ноября при попытке «реализации своего преступного замысла» подростка рядом с храмом задержали сотрудники ФСБ.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело о покушении на теракт (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 205 УК РФ). Суд отправил подростка в СИЗО. В ФСБ заявили, что задержанный признал вину.

ФСБ и Следственный комитет регулярно сообщают о задержании в российских регионах подростков, которых обвиняют в подготовке терактов по заданию украинских спецслужб. В частности, в начале сентября сообщалось о задержании троих подростков по делу о подготовке взрыва на территории оборонного завода в Ижевске. В том же месяце ФСБ отчитывалась о задержании в Краснодаре подростка по подозрению в совершении теракта на железной дороге.

В ноябре 2025 года Госдума приняла закон, по которому возраст наступления уголовной ответственности за диверсии снижается до 14 лет (для «террористических» статей такой возрастной порог уже действует). Кроме того, новые поправки предполагают наказание вплоть до пожизненного заключения «за склонение несовершеннолетних к диверсионной деятельности» и «вовлечение несовершеннолетних в террористическую деятельность».