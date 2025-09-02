Троих подростков обвинили в попытке устроить теракт на территории оборонного завода в Ижевске

В Удмуртии задержаны трое подростков в возрасте 15, 16 и 17 лет по обвинению в покушении на теракт. Об этом сообщили в Следственном комитете и ФСБ.

По версии следствия, в июле 2025 года подростки «в поисках быстрого заработка» связались с «представителем украинских спецслужб» в мессенджере Telegram. От него, как утверждает СК, они получили задание совершить теракт на объекте оборонно-промышленного комплекса в Ижевске.

Как сообщают следователи, впоследствии двоим подозреваемым передали самодельное взрывное устройство. В августе при закладке устройства у проходной предприятия подростков задержали сотрудники управления ФСБ по Республике Удмуртия, заявили в СК. Суд отправил их в СИЗО.

ФСБ в своем сообщении отмечает, что подростки по поручению сотрудника украинских спецслужб также размещали на административных зданиях и жилых домах в Ижевске «листовки с призывами к прекращению » в Украине.