Госдума приняла закон о привлечении к уголовной ответственности за диверсии с 14 лет

Депутаты Госдумы сразу во второй и третьем чтении приняли закон, усиливающий уголовную ответственность за диверсионную деятельность.

Законопроект внесли в парламент 20 октября. Его соавторами выступили 419 из 450 депутатов. Дума одобрила закон единогласно.

Согласно принятым поправкам в Уголовный кодекс, возраст наступления уголовной ответственности за диверсии снижается до 14 лет (для «террористических» статей такой возрастной порог уже действует).

Кроме того, новые поправки предполагают наказание вплоть до пожизненного заключения «за склонение несовершеннолетних к диверсионной деятельности» и «вовлечение несовершеннолетних в террористическую деятельность».

Также законом отменяются сроки давности по всем преступлениям диверсионной направленности. Обвиняемых в участии в диверсионном сообществе нельзя будет осудить условно, а признанные виновными в диверсиях будут ограничены в ходатайствах об условно-досрочном освобождении.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что закон принят «в интересах граждан и безопасности страны», а также «для защиты подрастающего поколения от влияния со стороны иностранных спецслужб, разведок, которые вовлекают в диверсии».

Правозащитная организация «Первый отдел» отмечает, что сейчас власти квалифицируют как диверсии поджоги батарейных и релейных шкафов, атаки станций и вокзалов или непосредственные поджоги поездов.

«Во многих делах о диверсиях фигурируют „анонимные заказчики“, которые предлагают совершить поджог за вознаграждение. Правозащитники считают, что за такими „заказами“ могут стоять провокаторы из спецслужб. А обвинительные приговоры, тем временем, выносят в том числе на основе полученных под пытками признаний», — пишет «Первый отдел».

