При ударе украинских беспилотников по Таганрогу уничтожены два экспериментальных самолета ВС РФ
Источник: AviVector
При ударе украинскими беспилотниками по Таганрогу уничтожены два экспериментальных самолета ВС РФ. Об этом пишет OSINT-проект AviVector со ссылкой на данные спутниковых снимков.
Самолеты А-60 и А-100ЛЛ находились на стоянке авиационного завода ТАНТК имени Бериева, который атаковали беспилотники.
Провоенный российский блогер Fighterbomber также подтвердил уничтожение А-60. Он отметил, что самолет «последний раз летал в 2016 году и 10 лет стоял в калашном ряду, потому что у нас денег не было на его утилизацию», а теперь «вопрос с утилизацией решен».
Украинские дроны массово атаковали Таганрог в ночь на 25 ноября. В результате, по данным властей, погибли три человека.