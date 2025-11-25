При ударе украинских беспилотников по Таганрогу уничтожены два экспериментальных самолета ВС РФ

При ударе украинскими беспилотниками по Таганрогу уничтожены два экспериментальных самолета ВС РФ. Об этом пишет OSINT-проект AviVector со ссылкой на данные спутниковых снимков.

Самолеты и находились на стоянке авиационного завода ТАНТК имени Бериева, который атаковали беспилотники.

Провоенный российский блогер Fighterbomber также подтвердил уничтожение А-60. Он отметил, что самолет «последний раз летал в 2016 году и 10 лет стоял в калашном ряду, потому что у нас денег не было на его утилизацию», а теперь «вопрос с утилизацией решен».

Украинские дроны массово атаковали Таганрог в ночь на 25 ноября. В результате, по данным властей, погибли три человека.

