Леонид Федун продал свою долю в «Лукойле»

Бывший вице-президент «Лукойл» Леонид Федун продал свою долю в нефтяной компании, сообщило 25 ноября агентство Reuters, ссылаясь на источники.

По их данным, Федун реализован свою долю в начале 2025 года, продав около 10% акций, покупателем выступил сам «Лукойл». По оценке Reuters, доля Федуна стоила около семи миллиардов долларов, но неясно, получил ли он именно эту сумму.

В августе «Лукойл» заявил, что аннулирует 76 миллионов акций, или около 11% своего капитала, которые он выкупил на рынке в 2024-2025 годах.

«Лукойл» отказался от комментариев. Журналистам не удалось связаться с Федуном.

Леонид Федун в течение 26 лет занимал пост вице-президента «Лукойла», с 1996 по 2022 год. Он ушел из компании в связи с «достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами», сообщал «Лукойл» в июне 2022-го. Вскоре после этого нефтяная компания купила футбольный клуб «Спартак», основным акционером которого был Федун.

Леонид Федун — резидент Монако. Как отмечает Reuters, продажа его доли в «Лукойле» показывает, что он распродает свои активы в России.