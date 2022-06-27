Леонид Федун покинул пост вице-президента «Лукойла» после 26 лет работы. Ранее из компании ушел ее основатель Вагит Алекперов

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Леонид Федун ушел с поста вице-президента «Лукойла» в связи с «достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами». Об этом сообщила пресс-служба компании.

Президент «Лукойла» Вадим Воробьев назвал Федуна «ключевым человеком» в истории компании. «Он предвидел многие важные события в отрасли, что находило отражение в стратегических документах», — цитирует слова Воробьева пресс-служба.

Федун был вице-президентом «Лукойла» с 1996 года. Он сообщил РБК, что после ухода с этого поста остается акционером компании. Федуну и его семье принадлежит 9,3% в «Лукойле».

Леонид Федун является совладельцем московского футбольного клуба «Спартак». Бизнесмен заверил, что его уход из «Лукойла» никак не отразится на его участии в деятельности клуба.

Федун и члены его семьи входят в тридцатку самых богатых людей России по версии Forbes. По данным на 2021 год журнал оценивал их состояние в пять миллиардов долларов (после начала войны СМИ сообщали о снижении его состояния из-за падения акций «Лукойла»).

В конце апреля с поста президента «Лукойла» ушел ее основатель и бессменный руководитель с 1993 года Вагит Алекперов. Он заявил, что не хочет, чтобы персональные санкции, введенные против него после вторжения России в Украину, мешали развитию «Лукойла».

В конце мая новым президентом «Лукойла» был назначен Вадим Воробьев, который до этого на протяжении четырех лет занимал позицию первого вице-президента компании.

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