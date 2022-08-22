«Лукойл» купил московский «Спартак» и его стадион. Федун ушел с поста президента клуба

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Компания «Лукойл» сообщила о покупке 100% акций московского «Спартака» и его домашнего стадиона «Открытие Банк Арена».

Леонид Федун, который был основным акционером «Спартака» с 2004 года, сложил полномочия президента клуба и вышел из совета директоров. Он более не будет принимать участия в управлении клубом, сказано в пресс-релизе.

В «Лукойле» подчеркнули, что являются генеральным спонсором клуба более 20 лет. Компания намерена совершенствовать систему управления клубом «с целью создания более прозрачного и коллегиального механизма принятия решений».