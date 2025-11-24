Александр Лукашенко на встрече с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым заявил, что война России с Украиной, которую он назвал «тягомотиной», в ближайшее время закончится.

«Закончим эту тягомотину, я думаю, в ближайшее время в Украине и займемся своими внутренними делами, чтобы нашим людям жилось лучше и чтобы они понимали, что лучше нашей земли нигде ничего нет», — заявил Лукашенко.

Полномасштабное вторжение войск РФ в Украину продолжается, по состоянию на 24 ноября 2025 года, 1370 дней.

Последние несколько дней активно обсуждается план мирного урегулирования, подготовленный, по информации издания Axios, спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и спецпредставителем российского президента Кириллом Дмитриевым. Он, в частности, включает в себя российский контроль над всем Донбассом, отказ Украины от вступления в НАТО, ограничение численности ВСУ. Украина в работе над планом участия не принимала.

23 ноября в Женеве прошла встреча украинской и американской делегаций. По итогам переговоров стороны подготовили «обновленный и доработанный рамочный документ по миру», сообщили в офисе президента Украины. По данным Reuters, в ближайшее время в Вашингтон приедет президент Украины Владимир Зеленский, чтобы обсудить с американским президентом Дональдом Трампом наиболее чувствительные пункты плана, в том числе вопрос территорий и вступление в НАТО.

В администрации президента США Дональда Трампа рассчитывают, что Украина согласится с мирным планом до 27 ноября.

Читайте также

США работают над мирным договором вместе с Украиной и Европой, но как отреагирует Путин? Объясняет Александр Баунов

Читайте также

США работают над мирным договором вместе с Украиной и Европой, но как отреагирует Путин? Объясняет Александр Баунов